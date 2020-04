»Sporna« velika noč tržaškega župana ...

Glavni junak letošnje tržaške velike noči v koronavirusni omaki je župan Občine Trst Roberto Dipiazza. Levji delež so tudi v tem primeru odigrala družbena omrežja. Pojdimo pa po vrsti: v petek zvečer naj bi v neposrednem prenosu spletnega medija Trieste Cafè izjavil, da bo pomemben praznik preživel doma ob kosilu s prijatelji. Temu naj bi še pristavil, da je v četrtek v Grljanu, kjer stanuje, že sprejel goste. Stavki so v pogojniku, ker je videointervju kmalu po objavi »izginil«.

Bilo je vsekakor prepozno, saj je za sabo pustil neizbrisne sledove. Vest je hitro objadrala krajevne medije. Med številnimi občani, ki so si intervju pravočasno ogledali, je tudi tržaški občinski svetnik Paolo Menis iz vrst Gibanja petih zvezd. Ta je hitro poskrbel za kritično objavo na svoji Facebook strani, češ da so tovrstne izjave v obdobju samoizolacije in omejevanja gibanja za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom neumestne. Dipiazza se je izgovoril, da so gledalci napačno razumeli njegovo šalo. »Verjetno sem rekel, da bom nekaj spil s prijatelji in je iz tega nastal medijski napad. Že dva meseca ne vidim svojega tasta in tašče. Nikogar ne zanimajo gradbišča ali boni za nakup hrane, za katere smo se trudili do dveh ponoči,« je včeraj utemeljil za krajevno televizijsko postajo Telequattro.

Vse je bilo zaman, Facebook skupina Volentieri je na samem začetku polemike ustvarila spletni dogodek Pasqua a casa Dipi (Velika noč pri Dipiju doma). »Vstopnice lahko dvignete v tržaški mestni palači,« so zapisali. Virtualno se je dogodka udeležilo skoraj 600 ljudi, zanimanje pa je izrazilo drugih 530 posameznikov.