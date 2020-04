Sporne zabojnike v Križu bodo premestili

Danes dopoldne je v občinski hiši v Nabrežini stekel še zadnji del zgodbe o premestitvi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov v Križu, ki se nahajajo v bližini križišča med bivšo pokrajinsko cesto in cesto, ki pelje na Brišče. Predsednik Jusa Križ Angelo Bogatec in član odbora Claudio Strgonšek ter županja Občine Devin - Nabrežina Daniela Pallotta so ob prisotnosti občinskega tajnika Santija Terranove in odbornika Massima Romite podpisali zadevno konvencijo.

Dogodku je prisostvoval tudi član vzhodnokraškega rajonskega sveta, Križan Pavel Vidoni (Slovenska skupnost), ki opozarja, da je zdaj čas za operativno delo, se pravi prilagoditev zemljišča v lasti Jusa Križ in premestitev zabojnikov, za kar mora poskrbeti podjetje Isontina Ambiente. Zgodba sicer še ni doživela dokončnega zaključka, smo pa pri sklepnih naslovih, poudarja Vidoni.

Problematika zabojnikov na razcepu med pokrajinsko cesto in cesto za Brišče je bila v ospredju že vrsto let. Zabojniki pripadajo Občini Devin-Nabrežina, a so nameščeni na zemljišču v lasti Jusa Križ, ki se nahaja na ozemlju Občine Trst. Poleg tega, da ovirajo prost pogled voznikom, ki iz Brišč pripeljejo na glavno cesto, ovirajo tudi uporabnike avtbusnega prevoza, kajti so nameščeni prav tik avtobusne postaje. Glede le-te se je tržaški župan Roberto Dipiazza na seji vzhodnokraškega rajonskega sveta obvezal, da bodo po premestitvi zabojnikov uredili tudi avtobusno postajališče.