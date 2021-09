Sporno tablo že zamenjali

Sporno tablo s slabim prevodom v slovenščino, ki se je pojavila pred Proseško ulico na Opčinah zaradi del za gradnjo novega kanalizacijskega sistema in posledičnega zaprtja za promet, so danes že zamenjali. Na stari je v spakedrani slovenščini med drugim pisalo »Prepovedan prehod v via di Prosecco med kroglom in via Vladimir Bartol«. Na novi tabli pa so zapisali »Promet zaprt v Proseški ulici med krožiščem in Ulico Vladimirja Bartola«.

Na pločniku ob krožišču na Narodni ulici se je dvojezična cestna tabla, ki prepoveduje vožnjo, pojavila že v sredo zvečer, pravijo domačini, vse do včerajšnjega popoldneva pa so avtomobili mirno peljali po Proseški ulici, ker delavcev ni bilo na spregled. Bodisi stari kot novi napis sporočata le urnik zaprtja cestnega odseka, ne pa dneva zapore. V včerajšnjih popoldanskih urah so sicer delavci začeli z deli, ki naj bi se po zagotovilih družbe AcegasApsAmga zaključila pred 15. septembrom, ko se začenja pouk.

Pri Acegasu so povedali, da se je slab prevod ponesrečil videmskemu podjetju, saj naj bi se sami, kot so pojasnili, za tolmačenje obračali samo na kvalificirane, dvojezične osebe. Gradbenike so takoj pozvali k namestitvi nove table s pravilnim prevodom in jasnejšimi informacijami glede zaprtja ulice. »Ponesrečeno« tablo so tako namestili že danes.