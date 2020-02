Športno središče pri Sv. Ivanu dobiva obliko

Kjer so pri svetoivanskem Trgu Gioberti, točneje na vogalu med ulicama San Cilino, nekoč parkirali avtobusi, je danes gradbišče. Tu nastaja novi večnamenski športni center tržaške občine: prvi sklop javnih gradbenih del, za katere je občina namenila 1.150.000 evrov, se bliža koncu, to bi se lahko zgodilo že spomladi.

»V teku je prvi sklop del,« pojasnjuje občinska odbornica za javna gradbena dela Elisa Lodi, »v katerem smo podjetju, ki si je na razpisu zagotovilo izvedbo del, naročili izgradnjo ogrodja večnamenskega športnega centra.« Toda to je šele prvi sklop del, dodaja, zato naj občani ne pričakujejo, da bo v kratkem vse končano.

Zatem bo namreč na vrsti drugi sklop gradbenih del, v katerem se bo zgodila dograditev objekta.

»Za drugi sklop smo v načrt javnih gradbenih del za obdobje med letoma 2020 in 2022 vključili postavko za dograditev večnamenskega športnega centra, ki je težka 1.100.000 evrov,« dodaja Lodi. Iz občinske blagajne bo torej za nastajajoči svetoivanski športni kompleks, v katerem bo več telovadnic, šlo 2.250.000 evrov.

Rajonski svet za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol je že pred časom na občino naslovil prošnjo, da bi občani v nastajajočem centru pridobili prostore za delovanje društev, krožkov in združenj, zelo občutena je tudi potreba po zelenih površinah, ki jih je na omenjenem območju Sv. Ivana malo. Zato, da bi na zemljišču, kjer je sedaj gradbišče, bil tudi nekakšen park, so celo sprožili peticijo in v treh mesecih zbrali skoraj tisoč podpisov.