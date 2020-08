Spoštovanje določil proti koronavirusu: pregledali 25.968 oseb

Dejavnost tržaške kvesture je tudi v poletnih mesecih med drugim zaznamovalo tudi prizadevanje za spoštovanje določil za omejevanje širitve okužbe z novim koronavirusom. V tem okviru so sile javnega reda od 1. junija do 10. avgusta na Tržaškem pregledale 25.968 oseb in 941 lokalov. Pri določenem številu ljudi (od 4 do 6 odstotkov kontroliranih) so ugotovili kršitve določil, med lokali pa se je nabralo 45 kazni zaradi kršitev. Še posebej so se policisti osredotočili na kraje, kjer se ljudje združujejo, tudi v velikem številu.

To je le eden od podatkov, s katerimi je tržaška kvestura postregla v svojem poročilu o obračunu dosedanjega delovanja v poletnem času, ki je potekal v znamenju tudi drugih pomembnih dogodkov, začenši z obiskom predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, v Trstu ob priložnosti stote obletnice požiga Narodnega doma preteklega 13. julija.

Drugače je policija v tem obdobju prejela 5776 klicev občanov, na teren je poslala 1300 patrulj, ki so skupaj z vojaškimi enotami identificirale 11886 oseb in 3630 vozil. Ob obali so pregledali 177 oseb in 51 plovil ter pomagali štirim kopalcem, 406 patrulj pomorske policijske enote je pregledalo 676 ladij in več kot 4900 oseb, 439 patrulj železniške policije pa 3875 oseb, medtem ko je promet nadzorovalo 240 patrulj prometne policije. Urad za priseljevanje je obravnaval 231 prosilcev za azil, izdal 969 dovoljenj za bivanje ter odredil izgon 20 ilegalnih migrantov.

Med uspešnimi preiskavami velja omeniti operacijo Eat Enjoy, s katero so razbili združbo trgovcev z mamili, pri čemer so izdali 26 zapornih nalogov, in operacijo Remedium, v okviru katere so izsledili avtorje tatvine 400.000 evrov vrednih onkoloških zdravil v tržaški glavni bolnišnici.