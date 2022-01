Spotikavci tudi za slovenske antifašiste

Tržaška judovska skupnost bo v ponedeljek položila dvajset novih spotikavcev v spomin na deportirance in žrtve nacifašističnega nasilja, ki so živeli in delali na Tržaškem.

Tlakovci z imeni in krajem smrti bodo odkrili v ulicah del Ponte, Ghega, Battisti, sv. Frančiška, Rossetti, Foschiatti, Madonna del Mare in Promontorio, na Trgu Mioni in pri Sv. Jakobu ter na Ulici San Maurizio. Tu, v bližini nekdanjega sedeža telefonske družbe Telve, predhodnice podjetja Sip in nato Telecom, se bodo poklonili sedmim žrtvam, ki so bile deportirane po znanem vdoru esesovcev 10. decembra 1943. Odnesli so trinajst zaposlenih, sedem se jih ni nikoli vrnilo. To so bili Karlo Kalc, Franc Grgič, Angelo Matteoni, Giuseppe Mozetič, Francesco Rauber, Giovanni Vremez in Ermidio Zuliani. Z drugimi kolegi so takrat pristopili k komunistični celici tržaškega osvobodilnega gibanja CLN. Nekateri izmed njih, kot je razbrati iz priimkov, so bili Slovenci.