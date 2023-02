Spoznali so ga za krivega umora devetih starejših oseb

Porotni sodniki so se danes izrekli: tržiškega anesteziologa Vincenza Campanileja so priznali za krivega devetih naklepnih umorov starejših oseb in ga obsodili na 15 let in 7 mesecev zaporne kazni. V sedmih obtožbah od skupno devetih (dve sta namreč zastarali) je bil obsojen tudi zaradi ponarejanja javnih dokumentov.

Tako Campanile (ki je bil za razliko od vseh dosedanjih obravnav prisoten v avli in je bil po sodbi kot okamenel) kot zdravstveno podjetje Asugi sta bila obsojena tudi na plačilo odškodnine sorodnikom žrtev, ki so vložili tožbo. Porotniki so jima naložili v breme tudi plačilo stroškov obrambe oškodovane stranke v procesu, kar znaša kakih 80 tisoč evrov. Campanileju je bilo nazadnje dokončno prepovedano opravljati javno funkcijo, pet let pa ne bo smel oskrbovati nobenega pacienta oz. opravljati zdravniškega posla.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.