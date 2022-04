Spoznavali bodo morje

Ohranjanje kulturne in umetniške dediščine, a tudi okolja, je že od samega nastanka v središču delovanja sklada Fai (Fondo per l'ambiente italiano). V sodelovanju z morskim miramarskim rezervatom WWF bo sklad v naslednjih mesecih organiziral šest srečanj, posvečenih otrokom in spremljevalcem, v katerih bodo spoznavali obalno območje Tržaškega zaliva in njegovo biodiverziteto. »Odločili smo se, da bomo svoje naravno bogastvo predstavili tudi otrokom, da jih vzgojimo k njegovemu ohranjanju,« je razložila koordinatorka tržaškega odbora Fai Eugenia Fenzi. Dejavnosti so namenjene vsem, ki so dopolnili šest let. »Kar bo Fai zaslužil od teh dogodkov, bo šlo za obnovo vile Rezzola v Liguriji, ki jo je sklad podedoval lani,« je še dodala Fenzi.

Lisa Peratoner iz muzeja BioMa je dejala, da »moramo danes ljudi vzgajati tudi k trajnosti, ne samo k ohranjanju okolja«. Otrokom skušajo prikazati vpliv, ki ga ima človek na morje. Dejavnosti v sklopu novega projekta se lepo skladajo s tistimi, ki jih WWF organizira v zaščitenem območju v Miramaru. »Vse dejavnosti so izkustvene, tako da se otroci lažje naučijo,« je dejala.

Stefano Salon, odgovoren za okolje pri tržaškem Fai, je spomnil, da smo v petek praznovali mednarodni dan Zemlje, poleg tega pa se nahajamo v desetletju oceana. »Z vzpostavitvijo desetletja oceana, ki se je na pobudo OZN začelo lani, želijo, da ljudje spoznajo oceane, ki zasedajo 70 odstotkov Zemlje in vsebujejo kar 98 odstotkov biodiverzitete,« je pojasnil.

Dogodki bodo potekali vsako zadnjo soboto v mesecu ob 15. uri, zbirališče pa bo vedno pred sedežem BioMa pri nekdanjih konjušnicah Miramarskega gradu. Prvo srečanje bo na sporedu 30. aprila, ko se bodo otroci sprehajali v Miramarskem parku in medtem spoznavali zanimive botanične, favnistične in geološke elemente.