Spoznavali digitalno fotografijo in tiskali najboljše posnetke

Na liceju Franceta Prešerna so si v okviru ministrske odredbe za poletne dejavnosti na šolah zamislili serijo likovnih delavnic Ars klub povezanih s fotografijo, kulturno dediščino in slikanjem na velike površine.

Preteklo sredo je potekala prva poletna likovna delavnica. Dijakinje in dijaki so se prosto prijavili in z zanimanjem sledili razlagam o digitalni fotografiji, nasvetom za nakup rabljene ali nove opreme, o dodatnih virih in značilnosti svetlobe, ki je nujna za vsak fotozapis.

Po uvodni predstavitvi v ateljeju Attualfoto, ki jo je vodil izvedenec Štefan Grgič, so se udeleženci preizkusili z različnimi fotoaparati, spoznali pa so tudi revije, ki poročajo o dosežkih uveljavljenih fotografov ter otipali različne kvalitete papirja in platen, na katerih se fotografski posnetki lahko tiskajo. Po krajšem fotografskem izletu po Sv. Jakobu so najboljše posnetke tiskali sami.