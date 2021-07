Sprehajal se je kar sredi ceste

Policisti so danes zjutraj aretirali 30-letnega državljana Tunizije zaradi upiranja javni osebi. Opazili so ga, medtem ko se je sprehajal sredi cestišča na Trgu Cagni ter ogrožal lastno varnost in varnost mimoidočih voznikov. Policisti so ga pozvali, naj se umakne, toda so naleteli na vse prej kot umirjen odziv. Policistom ni nudil zahtevanih dokumentov in ni posredoval osebnih podatkov. Ugotovili so, da je moški v preteklosti že imel težave s pravico in da med drugim ni spoštoval kvestorjeve odredbe, naj zapusti državo.

Policistom se je močno upiral, uspeli pa so ga vendarle pospremiti v urade, nakar so ga odpeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu.