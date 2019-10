Sprehod med oljkami v občinah Dolina in Devin-Nabrežina

V 125 občinah 18 dežel po Italiji bo jutri potekal že tretji Sprehod med oljkami, ki ga združenje Mesta olja prireja z namenom omogočiti spoznavanje krajine ter oljkarske in enogastronomske kulture.

Med kraji, kjer bodo potekali sprehodi, sta tudi občini Dolina in Devin - Nabrežina na Tržaškem, katerih dogodka so javnosti predstavili v četrtek v prostorih Trgovinske zbornice v Trstu ob prisotnosti dolinskega župana Sandyja Kluna, devinsko-nabrežinskega odbornika za okolje Massima Romite, predstavnika združenja Mesta olja Antonia Ghersinicha in predstavnika združenja Kraška gmajna Marka Pahorja. Prav omenjeno združenje je koordinator sprehoda v devinsko - nabrežinski občini, ki bo potekalo ob podpori krajevne občinske uprave in v sodelovanju s krajevnimi kmetijami in oljkarji, združenjem ProlocoMitreo in jamarsko skupino Flondar.

Pohodniki se bodo zbrali jutri med 9. uro in 9.50 na trgu v Šempolaju, od koder bodo ob 10. uri krenili najprej do domače kmetije Stubelj, nato pa do tematskega parka prve svetovne vojne Lupinc Škaljunk. Pot jih bo v nadaljevanju vodila do Kvaterne pejce in nato v Praprot, kjer bo mogoče obiskati kmetijo Ivana Gabrovca in občudovati njeno kraško arhitekturo ter kmetijo Lupinc, kjer si bo mogoče ogledati vinograde in oljčnike. Sprehod bo trajal približno tri ure.

V dolinski občini, v kateri je posajenih kar 80 od skupnih 120 hektarjev oljčnikov v tržaški pokrajini in kjer se letno proizvede okoli 700.000 kilogramov oljk, pa bo sprehod potekal v oljčnikih na območju Frankovca in Žavelj. Začel se bo jutri ob 9. uri v Obrtni coni Dolina z obiskom torklje podjetja Parovel in vodeno pokušnjo olja. Sledi premik do Frankovca in nato med vinogradi in oljčniki do kmetije Fior Rosso na Dolgi kroni, kjer je predviden postanek in okrepčilo ter brezplačna pokušnja ekstradeviškega olja krajevnih proizvajalcev z možnostjo nakupa. Med potjo bodo pohodniki, ki jih bodo stalno spremljali strokovnjaki za krajevno oljkarstvo, lahko srečali oljkarje. Sprehod bo trajal največ tri ure, pot je lahka in primerna za vse, priporočajo pa primerno in udobno obutev. V slučaju slabega vremena bo dogodek vsekakor potekal, saj na kmetiji Fior Rosso razpolagajo z zaprtimi prostori.