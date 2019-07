Sprehod v modrcu po mestu

Precej prahu so pred nedavnim dvignila pisna opozorila, s katerimi Občina Trst v Barkovljah vabi kopalce, naj po tamkajšnjih ulicah, trgovinah in lokalih hodijo dostojno oblečeni, ne pa v kopalkah oziroma bikiniju.

Mnenja glede teh so deljena, medtem pa marsikdo opaža, da so nekateri turisti tudi strogo mestno središče zamenjali za plažo. Ali kar za hotelsko sobo, kot kaže posnetek, ki je bil včeraj objavljen na Facebooku. Na njem je videti žensko, ki v centru (na območju Trga Tommaseo) prečka ulico kar v modrcu. Morda je to najnovejša moda, ali pa gre preprosto za estetsko malomarnost.