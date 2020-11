Spremenili pravilnik za delo komisije za transparentnost

Dolinski občinski svet je na včerajšnji izredni seji soglasno odobril spremembo pravilnika za delovanje občinskega sveta s posebnim ozirom na komisijo za transparentnost, ki ji predseduje občinski svetnik Boris Gombač. Sejo komisije je lahko doslej sklical le predsednik, ki tega ni storil dalj časa. Po novem bodo lahko sejo komisije sklicali tudi podpredsednik komisije in drugi občinski svetniki oziroma komisarji. Gombač je po soglasni odločitvi občinskega sveta zapustil zasedanje skupščine.

To je bila glavna novost seje dolinskega občinskega sveta, ki je potekala včeraj dopoldne prek spleta. Skupščina je sicer razpravljala o sedmih točkah, začenši z ratifikacijo sklepa občinskega odbora za nujno spremembo proračuna 2020-2022. Občinski odbor je namreč predlagal, da se vloži ostanek 42.000 evrov v bilanci v posege v šolski telovadnici pri Domju, ki bo tako lahko postala ponovno uporabna.

Druga točka je zadevala t.i. popis infrastrukturnih objektov in naprav za distribucijo plina v dolinski občini. Gre v bistvu za oceno kakovosti plinskega omrežja, v katerega je občinska uprava precej vložila v preteklosti. Na tej osnovi bo Občina Dolina v prihodnosti od novega upravljavca omrežja, ki si bo zagotovil ustrezen razpis, prejemala najemnino oz. odškodnino.

Temu je sledila razprava o omenjeni spremembi pravilnika o delovanju občinskega sveta, odobrenega 29. marca leta 2017. V dogovoru z vsemi političnimi silami tako v večini kot v manjšini so se odločili, da bo lahko odslej seje komisije za transparentnost (ki lahko odloča o usodi predsednika) sklicali tudi podpredsednik ali drugi občinski svetniki. Predsednik komisije Gombač se je temu postavil po robu in predstavil tri popravke, ki pa jih ni razložil in utemeljil, ampak je podal svoje tolmačenje pravilnika. Občinski svet je naposled zavrnil njegove tri amandmaje in soglasno sprejel spremembo pravilnika. Gombač je nato zapustil sejo občinskega sveta.