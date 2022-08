Sprevodnik in strojevodja tarči napada

Na železniški postaji na Opčinah je sinoči potnik napadel sprevodnika. Močno ga je odrinil in ga opraskal. Na pomoč je pritekel sprevodnik, ki je bil nato prav tako tarča potnikovega nasilja, saj ga je slednji pretepel. Oba sta morala poiskati pomoč v bolnišnici. strojevodji so morali zdravniki zašiti rano.

Več sindikalnih organizacij opozarja, da so nasilna dejanja na račun uslužbencev italijanskih železnic vse hujša in pogostejša, zaradi česar je treba čim prej najti ustrezne rešitve. Zagotoviti je treba varnost uslužbencev. Kolegoma izražajo solidarnost, hkrati pa obžalujejo dejstvo, da ob petkovem protestnem shodu na Velikem trgu ni bilo srečanja s predstavniki dežele, ki so ga sindikalne organizacije zaprosile.