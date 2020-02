»Srce kulture je orodje razumevanja«

Društvo Rojanski Marijin dom je v sodelovanju z Glasbeno matico in Klubom prijateljstva ter pokroviteljstvom Slovenske prosvete v nedeljo v Rojanu priredilo dan slovenske kulture, ki ni hotel biti le počastitev velikana slovenske poezije Franceta Prešerna, temveč tudi številnih naših kulturnih ustvarjalcev, ki s svojim delovanjem izpričujejo pripadnost slovenskemu jeziku in narodu. Bogato dogajanje na odru, ki ga je povezovala Giorgina Piščanc, so uvedli glasbeniki, učenci GM - violinisti Aleš Ricciato, Adrijan in Rocco Masarin (prof. Jagoda Kjuder) ob klavirski spremljavi prof. Claudie Sedmach ter pianistka Tia Jurinčič (prof. Claudia Sedmach). Glasba se je harmonično prelila še v petje, s katerim so postregli člani Mladinskega pevskega zbora Igo Gruden pod taktirko Mirka Ferlana in klavirski spremljavi Matjaža Zobca.

O glavobolu, ki nam ga povzroča dogajanje, ki se je v zadnjih dneh in tednih vsulo na naše zavesti in vesti, je spregovoril glavni govornik, pesnik, pisatelj in novinar Marij Čuk. Da postaja že kroničen, je ugotavljal in dodal, da smo na klofute postali ravnodušni - tepejo nas in ne odreagiramo, trpimo v molku, kot prave mevže. Zaustavil se je pri revizionizmu zgodovine in postavljanju na glavo žrtev in krvnikov - »toliko sta se že razširila, da je težko zajeziti cunami neznanja, ki rojeva nestrpnost.«

Da se naš narod ni utemeljil z vojnami in močjo, pač pa je nastal iz besede, je prepričan govornik, ki je svoj smisel našel v veri v moč kulture, »ki je seme vsakršnega dobrega dejanja, ki osmišlja in utrjuje, je vest vsakega človeka.«