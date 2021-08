Srečala se bosta olje in umetnost

Ali se proizvodni sektor in umetnost lahko srečata? Lahko. V Boljuncu krajevno proizvodno stvarnost z umetninami mednarodnih ustvarjalcev povezuje projekt Korenine, ki so ga včeraj predstavili na slikoviti lokaciji pred Parovelovo kletjo. Srečanje dveh svetov, ki sta si navadno daleč, »privede do nepričakovanih novosti tako za enega kot za drugega,« je razložila Livia Amabilino, predsednica tržaškega gledališča La Contrada. Projekt so si zamislili pri Contradi v sodelovanju z dolinsko občino in z Zadružno kraško banko (ZKB) Trst Gorica. Pridružili so se lokalni proizvajalci in študenta oblikovanja na videmski umetnostni akademiji. Na predstavitvi so goste pozdravili tudi predsednik ZKB Adriano Kovačič, župan Občine Dolina Sandy Klun, dolinska občinska odbornica za kulturo Franca Žerjal in gostiteljica srečanja Elena Parovel.

Projekt Contrade zajema območja miljske in dolinske občine, kjer krajevni oljkarji pridelujejo ekstra deviško oljčno olje DOP Tergeste: Parovel in Kocjančič v Boljuncu ter Fior Rosso v Žavljah. Obiskovalci krajevnih proizvajalcev se bodo lahko tudi udeležili vodenih sprehodov med oljkami ob glasbi in poeziji, katerim bo vsakič sledila degustacija. Priložnostno je nastala etiketa olja Korenine - MUDS, ki bo krasila nekatere steklenice. Pri vsakem proizvajalcu bodo razstavljeni panoji z umetninami mednarodnih ustvarjalcev, ki jih je izbral in postavil umetnik Pablo Chiereghin, vabili obiskovalce. Razstava oziroma muzej na prostem se pa onkraj zidov lokalnih oljarn še nadaljuje, in sicer na trgu, na cestah, celo med domovi in na dvoriščih dolinske občine.