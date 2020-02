Srečanje za varno uporabo spleta

V Italiji je v zadnjih treh letih v stalnem porastu število prijav spletnega vrstniškega nasilja in mladoletnih storilcev: če je leta 2017 nasilje prijavilo 358 mladoletnih žrtev, se je to število leto pozneje povišalo na 388, lani pa na 460, glede prijavljenih storilcev pa je bilo leta 2017 le-teh 53, leta 2018 60, lani pa več kot dvakrat toliko, se pravi 136. To so le nekateri od podatkov, s katerimi razpolaga poštna policija, ki bo danes v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje v stotih mestih po Italiji priredila t.i. Safer Internet Day 2020, posvečen ozaveščanju o nevarnostih spleta in varni uporabi le-tega.

Eno od srečanj, ki bodo potekala v sklopu projekta Una vita da social in kampanje pod geslom Skupaj za boljši splet, bo v sodelovanju s tržaško občinsko upravo tudi v Trstu in sicer v dvorani Bazlen palače Gopčević danes med 10. in 12. uro. Tam se bo zbralo kakih 60 nižješolcev italijanskih večstopenjskih šol iz Rojana oz. z Grete in od Sv. Ivana, v neposrednem prenosu po kanalu YouTube pa bo dogodku lahko sledilo več kot 2000 srednješolcev.

Predstavniki policije in Občine Trst bodo mladim govorili o ukrepih občinske uprave o vzgoji k rabi spleta, dalje o priložnostih in tveganjih spleta, zavestni rabi družbenih omrežij s posebnim ozirom na aplikacijo Tik - Tok ter o priznavanju in spoštovanju lastnih čustev in čustev drugih. Cilj celotnega projekta je vzgajati in usposabljati mlade za koriščenje sporočilnega potenciala spleta in družabnih omrežij brez tveganja, ki je povezano s spletnim vrstniškim nasiljem, kršenjem zasebnosti in avtorskih pravic, nalaganjem neprimernih vsebin ter nekorektnim in nevarnim obnašanjem.