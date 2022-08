Srečno, novic in novica!

Po uvodnem nastopu gostiteljev, tj. Moškega pevskega zbora Kraški dom, ki ga vodi Vesna Guštin, so večer na dvorišču Kraške hiše oblikovali Kriške ribice pod vodstvom Aljoše Sakside in Mešani pevski zbor Rdeča zvezda ter Moški zbor Vesna, ki ju vodi Rado Milič.

Pevke in pevci so zapeli vrsto narodnih in narečnih pesmi, ki so vezane na naš širši prostor, tradicijo in praznovanje ljubezni. Nabito polno dvorišče Kraške hiše je z navdušenjem spremljajo zelo prijeten večer, ki se je zaključil z izvedbo kriške himne, saj je novic Ivan Kerpan doma iz Križa.