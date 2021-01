Sredi mesta ... Rusi most ali Ponteroš?

»Občasno se razplamti jezikovni prepir o tem, kako se slovensko pravi trgu ob kanalu, in čeprav stanujem na tem trgu že polnih 45 let, mi še ni jasno, kje pravzaprav prebivam. Prav gotovo ne stanujem na Ponterossu, kvečjemu poslovenjeno na Ponterošu, prav tako stanovanje ni na Rdečem mostu, saj se ta različica ni nikoli uveljavila.«

Tako se začne zanimiv članek izpod peresa Sergija Premruja o enem osrednjih mestnih trgov, za katerega se je uveljavilo tudi narečno poimenovanje Rusi most. Prvi most, ki so ga sredi 18. stoletja postavili čez skoraj 30 metrov širok kanal, je bil namreč rdeče barve. Med letoma 1754 in 1756 so sredi nastajajoče Terezijanske četrti najprej uredili kanal, in sicer tako, da so poglobili glavni odtok nekdanjih solin in utrdili robove s kamni, ki so jih domnevno pripeljali iz kamnoloma pri Križu. Takoj po koncu del pa so pri trgu, ki je nastal na polovici kanala, postavili lesen dvodelni dvižni most, tako da so tovorne jadrnice in drugi čolni lahko nemoteno pluli vse do konca kanala, ki je takrat s svojimi 371 metri dolžine segal skoraj do sedanjega stopnišča cerkve sv. Antona novega. Most so v naslednjih letih večkrat zamenjali, pred približno 100 leti pa je dobil današnjo, kamnito, podobo.