Srednjeveški pečat v sodobnejši preobleki

Osvajanje novih, lepših dni po dolgem obdobju od pandemije pogojenih težav poteka za tržaško univerzo tudi v znamenju prenovljenega logotipa. Z njim se v trenutku stremenja v prihodnost obnavlja sama vizualna identiteta izobraževalne ustanove, je na današnji spletni predstavitvi poudaril rektor Roberto Di Lenarda.

Kdor si ga ne bo dovolj pozorno in natančno ogledal, bo lahko zatrjeval, da na prvi pogled ni bistveno različen od prejšnjega, ki diplome, uradne dokumente, biltene univerzitetnih posvetov in drugo gradivo plemeniti od leta 2013. V ospredju je namreč še vedno obzidje Trsta oziroma tržaški srednjeveški mestni pečat iz 14. stoletja. Patrizia de Luca – odgovorna službe za komunciranje tržaške univerze – je pojasnila, da nismo pred radikalno spremembo, temveč ovrednotenjem častitljive tradicije s sodobnim pristopom. Okrepili so robove sestavnih delov obzidja Trsta, ki so tako vidnejši, cel logotip se predstavlja s temnejšo modro barvo. Napis Universitas Studiorum – Tergestum z letnico ustanovitve MCMXXIV so obkrožili, tako je tudi ta bolje berljiv. Zanj so izbrali računalniški font Brandon Grotesque, ki se navdihuje po 20. in 30. letih prejšnjega stoletja.