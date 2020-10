Sredstva prejemajo, storitev za slovenščino pa je bolj malo

Tržaška občinska uprava bi slovensko govorečim občanom lahko ponujala bistveno boljše storitve v njihovem jeziku, še posebno glede na to, da za to prejema namenska finančna sredstva. Na to opozarjata občinska svetnika Valentina Repini (Demokratska stranka) in Igor Svab (Ssk-DS), ki sta skupaj vložila svetniško vprašanje o delovanju slovenskega jezikovnega okenca.

Občina Trst prejema za delovanje okenca finančni prispevek v višini 240.000 evrov za triletje 2019-21, kar naj bi zadostovalo za zaposlitev dveh prevajalcev. Kljub temu pa se marsikaj z zgornjega seznama ne izvaja. Svetnika Repini in Svab denimo sprašujeta občinsko upravo, kaj botruje pomanjkanju komunikacije v slovenskem jeziku s starši otrok, ki obiskujejo slovenske občinske vrtce. Starši so na primer ob začetku tega »koronskega« šolskega leta ponekod prejeli besedilo dogovora o soodgovornosti izključno v italijanskem jeziku, čeprav je slovenski prevod na voljo. Svetnika dalje naštevata »pomanjkanje tolmačev na sejah vzhodnokrašega in zahodnokraškega rajonskega sveta, pomanjkanje doslednosti zakonsko predpisanega izvajanja javne rabe slovenščine in vidne dvojezičnosti s strani Občine Trst in koncesionarjev javnih storitev«.