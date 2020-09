Stanje glede mobilnosti je v Trstu kritično

Ob evropskem tednu mobilnosti se vsako leto zvrsti veliko število dogodkov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Letos ta teden poteka med 16. in 22. septembrom. Tako se je v sredo na dvorišču Slovenskega kulturnega društva Barkovlje odvijala okrogla miza z naslovom Integrirani javni prevoz za trajnostno mobilnost po meri pešcev v mestu, primernem za življenje. Pogovor je organiziral Sebastiano Truglio, direktor univerze Liberetà Auser Trieste, ob njem pa so spregovorili podpredsednik združenja Camminatrieste Mario Goliani, predsednik Tržaškega železniškega muzeja pri Sv. Andreju Alessandro Puhali in predsednik združenja Ferstorie Leandro Steffè, prebrali pa so še dopis koordinatorja za mobilnost, infrastrukturo in logistiko na Nacionalnem inštitutu za urbanistiko Alberta Rutterja.

Po mnenju govornikov je stanje glede mobilnosti v Trstu kritično. Pri društvu Camminatrieste se zavzemajo predvsem za zaščito pešcev, še posebej tistih z zmanjšano gibalno zmogljivostjo, invalidov in starejših. Imajo več predlogov za javni promet: tega bi bilo treba razširiti na območja, ki ni dobro pokrito (predlagajo na primer majhne avtobuse na klic), zavzemajo pa se tudi za to, da bi ponovno vozil tramvaj, saj tramvajska proga pokriva območja, ki jih nadomestni avtobus 2/ ne zaobjema. Predlagajo tudi izgradnjo pločnikov, kjer jih ni, njihovo razširitev, kjer so tako ozki, da se na njih ne da voziti z invalidskim vozičkom in odstranitev ovir s pločnikov. Ustvariti želijo več prehodov za pešce z zebrami (nujne so pri avtobusnih postajah), kjer je cesta zelo prometna, pa tudi urediti prometni otok in postaviti več semaforjev za pešce.