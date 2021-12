Gasilci so ob 16.20 posredovali v Ul. Dardi 2 v Naselju Sv. Sergija, kjer se je v stanovanju v tretjem nadstropju vnel kavč. Požar v dnevni sobi so hitro pogasili, lastnico, ki se je ob vdihavanju dima lažje zastrupila, pa so prepeljali v bolnišnico. Na tleh v stanovanju so našli tudi njenega psička, ki ni več kazal znakov življenja. Na kraju so bili ob gasilcih reševalci službe 118 in karabinjerji. Vzroke požara še preiskujejo.