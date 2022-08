Stanovanji dajali na razpolago prostitutkam

Karabinjerji so ovadili 74-letnega in 43-letnega moškega, ki sta v Trstu nezakonito brez sklenjenih pogodb dajala v najem stanovanji. Najemniki so jih nato dajali na razpolago prostitutkam in so v njih potekala intimna srečanja prostitutk s strankami.

Preiskava se je začela v juliju, ko se je moški obrnil na karabinjerje, ker ga je izsiljevala prostitutka. Tudi sam je bil uporabnik njenih uslug, ki jih je opravljala v nekem tržaškem stanovanju.

Karabinjerji so med preiskavo, ki jo je vodil državni tožilec Federico Frezza, identificirali nekaj tujih državljank in so ugotovili lastništvo nepremičnin. Na več bančnih tekočih računih so izsledili nezakonite vsote denarje omenjenih poslov. Bistveno vlogo pri preiskavi so imela opozorila prebivalstva, so izpostavili karabinjerji.