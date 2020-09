Starejši moški na hišnem dvorišču povozil 90-letno ženo

Tržaško javnost je danes pretresla vest o smrtni nesreči, do katere je prišlo včeraj dopoldne na Reški cesti. 88-letni moški je med vzvratno vožnjo na hišnem dvorišču s pick-upom podrl 90-letno soprogo, Amelio Dobrilla, in nato še zapeljal čez njeno telo. Moški, ki se je takrat ravno vračal iz vsakodnevnih jutranjih nakupov, je v šoku sam poklical reševalce, ki so nesrečnico nemudoma prepeljali na oddelek za oživljanje katinarske bolnišnice, kjer je v popoldanskih urah žal podlegla hudim poškodbam.

Mož naj bi pred manevrom v vzvratnem ogledalcu preveril, če je dvorišče prosto. V trenutku, ko je zapeljal, pa naj bi se izza vrtička ob dvorišču prikazala žena, ki je bila namenjena v hišo. Za povrh naj bi bila gospa še naglušna, zaradi česar najverjetneje ni slišala vozila, ki jo je tako zadelo v hrbet in prevrnilo na tla. Po padcu je obležala na tleh, mož pa jo je povozil. Par je bil zaročen 64, poročen pa kar 54 let. Dolgo ljubezensko zgodbo je tako žal včeraj dopoldne na domačem dvorišču nepričakovano prekinila neobičajna in hkrati tragična smrtna nesreča.