Starejši se bojijo osamljenosti in ne koronavirusa

Včeraj se je Trst popolnoma ustavil. Potem ko je predsednik vlade Giuseppe Conte v sredo zvečer razglasil še strožje ukrepe karantane, ki predvidevajo zaprtje restavracij, lokalov in večino trgovin, z izjemo živilskih, najmanj do 25. marca, je mesto včeraj spominjalo na mesto duhov. Še posebej, če upoštevamo, da je bil včeraj običajen delovni dan.

Bari in trgovine so bili zaprti. Izjema so bile trgovine z živili, drogerije in lekarne. In pred temi je bilo videti vrsto ljudi. Ampak ne zato, ker bi bila gneča, temveč zato, ker so stranke v trgovine morale vstopati ena po eno in pri tem upoštevati enometrsko medsebojno razdaljo. In če so bili občani srednje generacije (čeprav maloštevilni) opremljeni z zaščitnimi maskami in rokavicami, teh priporočil niso upoštevali starejši občani. Ti so bili včeraj, tako kot že dan prej, v danih razmerah najštevilčnejši obiskovalci opustelih mestnih ulic. Pa kako je to mogoče, če pristojne službe že več dni svetujejo, naj se priletni zadržujejo doma in naj ne gredo ven, če ni nujno? Na to vprašanje smo dobili kar nekaj odgovorov. In prav vsi so si podobni. Doma nočejo biti, ker se počutijo osamljeno.