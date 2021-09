Staro pristanišče bi prenavljali kot območje milanskega Expa

Strategijo razvoja Starega pristanišča bi lahko posnemali po Milanu, ki je zaradi svetovne razstave Expo doživel arhitekturno renesanso. Tako meni upravni svet konzorcija Ursus, ki je pristojen za promocijo in trženje degradiranega območja v Starem pristanišču. Njegovi člani so se včeraj v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 srečali s predstavniki milanske družbe Arexpo, ki je lastnica območja, kjer je leta 2015 potekala svetovna razstava Expo. Razstavno območje bo v prihodnjih osmih letih zaživelo kot raziskovalno, poslovno in univerzitetno središče, strategijo razvoja pa so njegovi predstavniki kot model dobre prakse včeraj predstavili tržaškim kolegom.

Milanska delegacija je v jutranjih urah najprej spoznala konzorcij Ursus in njegovo poslanstvo. Zeno D’Agostino je v imenu pristaniške uprave dejal, da je poslanstvo konzorcija vzpostavitev pogojev za sprejem enotne vizije razvoja Starega pristanišča in celotnega mesta. Predsednik konzorcija in zastopnik Občine Trst Giulio Bernetti je naštel birokratske korake, ki jih je konzorcij že opravil. »Nedavno smo sklenili dogovor z Davčno upravo, ki bo do konca leta ocenila vrednost posameznih poslopij. Ko bomo dobili cenik, bomo lahko objavili tudi razpis za vložitev neobvezujočih ponudb,« je napovedal Bernetti.