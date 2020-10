Staro šaro odvažal v divje odlagališče

Karabinjerji z Opčin so prijavili na prostosti 54-letnika zaradi nezakonitega odlaganja gradbenih in drugih odpadkov. Moški, ki je že v preteklosti imel opravka s pravico, je odpadke nezakonito odlagal ob pokrajinski cesti št. 35, kjer je nastalo pravo divje odlagališče. Karabinjerji so temeljito preiskali odpadke in opazovali tamkajšnje dogajanje. Kmalu so izsledili avtorja. Gre za moškega neapeljskih korenin z bivališčem v Trstu, ki je strankam proti plačilu nudil čiščenje kleti oz. odvoz starih predmetov. Nezakoniti posel je opravljal kar hitro in brez večjih formalnosti ter brez potrebnih dokumentov. Material je nato odlagal ob pokrajinski cesti št. 35.