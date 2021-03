Lokalni policisti so pred dnevi prejeli klic zaskrbljenega državljana Senegala: ker se več dni ni oglasila, je namreč posumil, da je kaj narobe s starejšo gospo, ki ga občasno prosi za pomoč pri manjših gospodinjskih opravkih. Izkazalo se je, da ji je tako rešil življenje.

Ko so policisti prispeli do stanovanja več kot 80-letne ženske v stanovanjski hiši na rebri Scala santa, so najprej vztrajno trkali in zvonili, a odgovora ni bilo. Zatem so na pomoč poklicali gasilce, ki so vdrli v stanovanje. Tu so na tleh našli žensko, za katero se je po izsledkih policije, ki je obnovila potek dogajanja, izkazalo, da ji je pet dni pred tem zdrsnilo, zaradi česar je padla na tla in ni mogla več vstati, kot tudi ni mogla do telefona ali vrat. Gospa, ki nima sorodnikov ali bližnjih oseb, na pomoč katerih bi lahko računala, je tako na trebuhu obležala v stanovanju. Ko so prišli do nje, je gospa bila v kritičnem zdravstvenem stanju, zato so na pomoč poklicali rešilca.