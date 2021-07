Stavka v javnem potniškem prometu

Neodvisni sindikat USB je za petek, 24. julija, sklical vsedržavno stavko v javnega potniškega prometu. Stavka bo štiriurna, trajala bo od 9. do 13. ure, obveščajo iz podjetja Tpl Fvg in opozarjajo, da bo zato lahko prihajalo do motenj v avtobusnih povezavah. Stavkali bodo vozniki, kontrolorji, pa tudi tehnično in administrativno osebje.

Stavkali bodo proti nacionalizaciji podjetij iz strateških sektorjev, za zmanjšanje delovnega urnika, proti prekarnim zaposlitvenim pogodbam, proti vsakršni diskriminaciji, za varnost delavcev na delovnih mestih, pa tudi zaradi vprašanj, povezanih z začasno prepovedjo odpuščanja in zaradi socialnih blažilcev v času po pandemiji.