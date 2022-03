Danes so v Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 4794 PCR-testov in odkrili 285 primerov okužb (delež 5,94-odstoten). Opravili so še 10.304 hitrih testov, med katerimi so odkrili 1217 primerov okužbe (delež 11,81-odstoten).

Na intenzivni terapiji se zdravi sedem oseb, ena več kot včeraj, na navadnih oddelkih pa 132, dve več. Umrlo je še sedem oseb, okuženih s koronavirusom.