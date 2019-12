Število goljufij eksponentno narašča

December je tudi za karabinjerje čas, ko je treba potegniti črto čez celo leto. »Občutek varnosti občanov je edino pravo merilo kvalitete našega dela onkraj številk, ki pa so sicer pomirjujoče. Tudi letos smo zabeležili splošen upad kaznivih dejanj. Teh je letos bilo nekaj več kot 4300, kar pomeni dva odstotka manj kot lani,« je danes (sreda) na sedežu poveljstva v Istrski ulici orisal tržaški pokrajinski poveljnik Stefano Cotugno. Vsi nakazani podatki se uvrščajo pod državno povprečje.

Že pravo stalnico na področju zoperstavljanja terorizmu predstavlja pomoč ekipe 13. polka karabinjerjev iz Gorice, novembra pa so v Trst prispele še dve enoti 4. bataljona iz Mester. Skupno so v enem letu karabinjerji pregledali 81.407 oseb, to je 29 odstotkov več kot lani. Aretirali so jih 145, ovadili pa 1108. Cotugno je sicer priznal, da izstopa porast primerov spolnega nasilja: od lanskih 15 je število poskočilo na 18. Poudaril pa je, da gre žal za »fiziološki pojav«, ki se mu je žal zelo težko popolnoma izogniti. 24-odstotni porast kaznivih dejanj, povezanih z mamili (56 primerov) pa pripisuje tudi kapilarnosti ciljno usmerjene mreže. Vrsto akcij namreč sistematično namenjajo ravno boju proti drogi. Kot najhujši primer, s katerim so se letos ukvarjali, pa je pokrajinski poveljnik ocenil poskus umora pri Botanjku.