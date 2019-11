Število revnih občanov v naglem porastu

Ne recite ji samo revščina. S tem povednim naslovom je tržaška škofijska Karitas objavila poglobljeno poročilo o stiski vedno bolj številnih družin in posameznikov, ki jim brez ustrezne pomoči ne uspe shajati do konca meseca. Lani so pomagali 5230 osebam, kar pomeni skoraj dvakrat toliko v primerjavi z letom 2012, ko je teh bilo 2900. Skupno pa so postregli 272.039 toplih obrokov. Samo v menzi za revnejše občane Giorgia Monti vsako leto poskrbijo za približno 100.800 toplih obrokov, kar pomeni približno 276 obrokov na dan, ki jim je treba dodati še tiste za goste sprejemnih centrov Teresiano in Malala.

Na današnji (sredini) predstavitvi poročila o revščini na sedežu skrbno urejenega sprejemnega centra za matere z otroki La madre je tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi dejal, da je revežev vedno več in se njihove značilnosti vedno bolj spreminjajo. Treba je poudariti, da so predstavljeni podatki v porastu tudi, ker so z leti vedno bolj razčlenili paleto ponujenih storitev in s tem povečali število doseženih ljudi. Odmisliti moramo vsekakor podobo reveža, ki gladuje na cesti in nima niti strehe nad glavo, saj se revščina danes prikazuje z najrazličnejšimi obrazi.