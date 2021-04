Stik, pomanjkanje okusa in vonja ter vročina

Stik z ugotovljenimi primeri okužbe ter pomanjkanje okusa in vonja sta, skupaj s povišano telesno temperaturo, najpomembnejša napovedna znaka za opravljanje diagnoze o obolelosti s covidom-19 pri otrocih in mladih, drugače je klinična manifestacija patologije zelo podobna tisti, s katero se srečujejo pri številnih drugih virusih. To je ugotovila študija, ki so jo izvedli v raziskovalnem središču tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, nedavno pa je bila objavljena v prestižni zdravstveni reviji Eurosurveillance, ki jo izdaja Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni.

Burlova pediatrična mreža za covid, ki jo koordinira dr. Marzia Lazzerini v sodelovanju s pediatrično kliniko, ki jo vodi prof. Egidio Barbi, je zbrala približno 2500 primerov otrok in mladih od 0 do 18 let, ki so jih od februarja do maja leta 2020 testirali, da bi preverili morebitno okužbo z virusom Sars-CoV-2. Primeri so prihajali iz 31 pediatričnih centrov iz vse Italije, kar daje študiji precejšnjo težo. V 81 odstotkih primerov je bila prisotna povišana telesna temperatura, v 60 odstotkih dihalni simptomi, pri vsakem petem testiranem otroku so ugotovili nevrološke simptome, kot so glavobol, razdražljivost in izguba okusa oz. vonja, prav tako so bile ugotovljene trebušne oz. črevesne motnje in simptomi, podobni gripi. V 25 odstotkih primerov so pri otrocih zaznali samo povišano temperaturo in nič drugega, v šestih odstotkih primerov pa samo dihalne simptome brez vročine in drugega, v redkih primerih (pri enem odstotku) pa samo trebušne in črevesne težave. Za ugotovitev okužbe pa ostaja temeljnega pomena vloga brisa.