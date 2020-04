Štiri ure prebila v mestnem avtobusu

Doma ni več zdržala, zato se je z mestnim avtobusom peljala kar štiri ure, ne meneč se za pozive voznika, naj izstopi. Tako si je v sredo zvečer ženska prislužila denarno kazen v višini 400 evrov, ki jo ji je naložila lokalna policija zaradi nespoštovanja ukrepov omejitve gibanja za zajezitev pandemije koronavirusa. Žensko so lokalni policisti v sredo okoli 19. ure našli v avtobusu proge št. 48 na Trgu Stare mitnice, kamor so prišli na prošnjo šoferja: le-ta jih je opozoril, da se v njegovem vozilu že skoraj štiri ure zadržuje ženska, ki kljub pozivom ni hotela izstopiti. Policisti so žensko legitimirali in naposled prepričali, naj izstopi: kot razlog za svoje obnašanje je vztrajna potnica navedla dejstvo, da potem ko je bila vse te dni zaprta doma, ni več zdržala, zato je naposled stopila v mestni avtobus, s katerim se je po mestu peljala več ur, ne da bi sploh kje izstopila. Kot že rečeno, pa jo bo »beg« od doma in štiriurni »izlet« po mestu pošteno udaril po žepu.

V sredo popoldne pa so karabinjerji iz Ul. Hermet odredili petdnevno zaprtje nekega javnega lokala v zgodovinskem mestnem jedru. Lokal je bil na seznamu tistih, ki lahko poskrbijo za dostavo hrane na dom, vendar so uslužbenca zalotili pri strežbi alkoholnih pijač četverici, ki se je meni nič tebi nič usedla k eni od mizic. Četverico so oglobili, lokal pa zaprli za pet dni v pričakovanju odločitve pristojnih oblasti.

Drugače so sile javnega reda v zadnjih 24 urah pregledale 1058 oseb, pri čemer so jih 55 kaznovale zaradi nespoštovanja ukrepov proti koronavirusu, dve osebi pa so ovadile zaradi drugih kaznivih dejanj. Pregledale so tudi 318 trgovin oz. lokalov, pri čemer so enega začasno zaprli, upravnika pa kaznovali.