Štirje koncerti za bližino in toplino med prazniki

Dark Theme

Štirje koncerti na daljavo, eno samo sporočilo: bližina in toplina med božično-novoletnimi prazniki v virusnem obdobju. Tudi letos si je Občina Trst pod pokroviteljstvom Fundacije CRTrieste in Dežele Furlanije - Julijske krajine omislila sklop koncertov, ki jim bo letos mogoče slediti le na daljavo. Prvi na sporedu bo koncert Christmas in Trieste, ki je nastal s sodelovanjem italijanske javne radiotelevizije RAI ter Srednjeevropskega inštituta za zgodovino in kulturo Josip Pangerc iz Doline.

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

Televizijsko in koncertno režijo bo podpisal predsednik inštituta Pangerc Marko Manin, ki si je za lokacijo prireditve izbral sugestivno cerkev svete Marije velike. »Sodelovanje z Občino Trst se nadaljuje že od lani, ko smo v poštni palači priredili božični koncert. Zaradi virusnih razmer smo morali letos izbrati prav tako prostorno lokacijo, cerkev svete Marije Velike, pravi arhitektonski biser,« je razložil Manin in dodal, da bo imel koncert izrazit srednjeevropski pečat. Simfonični orkester dežele FJK pod vodstvom Paola Paronija bo v sodelovanju z zasedbo trobil tržaškega konservatorija Tartini izvajal skladbe Mendelssohna, Gruberja in Čajkovskega. Poklonili se bodo slovenskima avtorjema Ivanu Zupanu in Leopoldu Delarju, izvajali pa bodo tudi dela pokojnega tržaškega skladatelja Marca Sofianopula. Koncert, ki se bo zaključil z Lennonovo Happy Xmas, bodo predvajali jutri (četrtek) ob 22.30 v sklopu slovenskega programa na TV Koper, v petek ob 21.15 na italijanskem programu TV Capodistria, v nedeljo ob 9.15 na tretjem programu televizije RAI ter v sredo, 30. decembra, ob 21.20 na televizijskem programu Rai 3 Bis. Ta bo za božič ob 21. uri predvajal tudi lanski koncert v poštni palači.