Štirje poškodovani v trčenju pri pokopališču na Katinari

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali z dvema reševalnima avtomobiloma in zdravniškim avtomobilom v Ul. De Marchesetti blizu pokopališča na Katinari, kjer so bile v trčenju dveh avtomobilov poškodovane štiri osebe. Prepeljali so jih v bolnišnico. Eno osebo, ki je bila huje poškodovana, so sprejeli z rumeno triažno kodo, ostale tri so utrpele lažje poškodbe. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.