Sto let uspešne zdravstvene zgodbe

Pred stotimi leti se je začela uspešna zgodba zdravstvenega podjetja Policlinico Triestino Spa. Leta 1922 se je namreč 18 partnerjev, pomembnih zdravnikov tistega časa, odločilo, da na sedežu Poliambulanze v Ulici sv. Frančiška ustanovi zasebno zdravstveno ustanovo. Policlinico Triestino danes združuje zasebno kliniko Salus, zdravstveni center Pineta del Carso in polikliniki Studio Biomedico in Pineta City.

Podjetje je v bistvu družinsko, saj je bil med ustanovnimi člani zdravnik Guglielmo Danelon, oče Ottaviana, ki je od leta 1947 do 90. let uspešno vodil to družbo. Danes pa je za krmilom Policlinica kot predsednik in direktor predstavnik tretje generacije, Guglielmo Danelon.Ta je ob praznovanju stoletnice na kratko predstavil zgodovino podjetja. Leta 1961 so ustanovili zasebno kliniko Salus, ki se je počasi širila in dobila prostore v Ulici Bonaparte 4. S časom je postala ena izmed referenčnih točk za zdravstvo v Trstu. Pomemben mejnik v zgodovini Policlinica je bila tudi ustanovitev Nacionalne zdravstvene službe, ki je pripomogla k velikim spremembam tako javnega kot zasebnega zdravstva. Leta 2019 je Policlinico Triestino pridobil še zdravstveni center Pineta del Carso, s čimer je lahko še bolj skrbel za rehabilitacijo pacientov, kar je že tradicionalno zagotavljala ustanova v Nabrežini.

Policlinico Triestino ima danes 72 delničarjev, zaposluje pa približno 320 ljudi in 300 sodelavcev. Na leto opravijo približno 3700 kirurških operacij, 1400 hospitalizacij za rehabilitacijo, 400 hospitalizacij terminalnih bolnikov (hospice) in 300 zdravniških hospitalizacij. Njihov laboratorij pa na leto opravi približno 1,5 milijona krvnih preiskav, 46 tisoč radioloških in 165 tisoč pregledov v klinikah. V zadnjem letu so imeli 48,5 milijona evrov prometa.