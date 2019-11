Sto tisoč evrov za Hudo leto

Tržaška občinska uprava bo namenila 100.000 evrov asfaltiranju ceste za Hudo leto, ki povezuje Bazovsko cesto s Padričami. Novico je v ponedeljek zvečer na Opčinah, kjer sta se skupaj sestala rajonska sveta za zahodni in vzhodni Kras, sporočila pristojna odbornica Elisa Lodi.

»Cesta je prerešetana in polna lukenj. Že več let smo opozarjali, da je prepotrebna obnove. Lani so sicer izvedli manjši poseg in jo zakrpali za prvo silo. Zdaj pa jo čaka celovitejša obnova s ciljem, da bi enkrat za vselej odpravili težavo zastajanja vode. Tu se namreč ob vsakem deževju tvori pravo jezero in območje postane neprehodno,« je razložil predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa. Seznam nujnih del pa je še kar dolg. Predsednica Združenja staršev Jana Ban je tako ponovno opozorila na dotrajanost stavbe Osnovne šole Primoža Trubarja - Karla Destovnika Kajuha v Bazovici.