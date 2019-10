Stopnišče si je prisvojila tolpa mladih

Stopnišče Scala dei Giganti se je spremenilo v ozemlje pod nadzorom večje skupine mladih, ki so se očitno prepričali, da imajo nad tistim območjem posebne pravice, katerih spoštovanje zahtevajo od mimoidočih s pomočjo groženj. To izhaja iz preiskave o nedavnem krvavem dogodku na omenjenem stopnišču, katerega žrtev je postal 17-letnik iz Červinjana, ki so ga bili med prepirom zabodli.

Za napad, ki se je zgodil preteklega 12. oktobra, so preiskovalci pridržali 15-letnega Severnoafričana, ki se je sam javil policiji, rekoč da je 17-letnika zabodel on, in 18-letnega državljana Kosova, o katerem so prepričani, da je napad zagrešil sam. Dogodek pa je razkril, da je območje stopnišča, Goldonijevega trga in bližnjih ulic že nekaj časa problematično. Najprej so preiskovalci ugotovili, da je teden pred sobotnim krvavim dogodkom prišlo na istem območju do podobnega dejanja: dvojico mladeničev sta na stopnišču Scala dei Giganti naskočila že omenjeni mladoletni Severnoafričan in drug mlad tujec, ki jima je grozil z nožem in ju pozval, naj ne gresta več tam mimo. Mladeniča dogodka nista prijavila iz strahu pred morebitnimi povračilnimi ukrepi.

Po ugotovitvah policije sta aretiranca člana večje skupine mladih s Kosova in iz severne Afrike, ki se navadno zbirajo na tistem območju. Le-tega naj bi razglasili za svoje ozemlje, na katerem od vseh mimoidočih s pomočjo groženj zahtevati spoštovanje lastnih posebnih pravic.