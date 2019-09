Strah in brezup premagujmo z zaupanjem

Burja je zjutraj na pokopališču pri Sv. Ani kuštrala lase in besede raznašala daleč naokoli. Besede in misli, ki so bile na vsakoletni svečanosti pri spomeniku štirim bazoviškim junakom tokrat poverjene profesorici Jadranki Cergol. Cergolova se je primorskim junakom najprej poklonila s tenkočutnimi besedami pesnice in pričevalke fašističnega nasilja Ljubke Šorli.

Jadranka Cergol se je v svojem govoru zaustavila pri strahu, negotovosti in morda brezupu, ki je nedvomno zajel mlade borce, ki so nase sprejeli težki usodo in odgovornost. S podobnim občutkom strahu se vse bolj soočamo danes tudi mi zlasti ob novicah povezanih z umori, atentati, terorizmom, onesnaževanjem in vse večjih razsežnostih migracijskih tokov.

Kako pa bi se lahko rešili tega strahu, ki preprečuje razvoj družbe v odprto, pravično in miroljubno skupnost? Z zaupanjem, ugotavlja Cergolova, ki tako kot nemški sociolog religije Paul Culener meni, »da bomo izhod iz kulture strahu našli takrat, ko bomo premagali fobije in tesnobo, spoznali, da grožnje niso resnične, da tveganja niso realna in da je naš strah nerazumen. Ko se bomo zavedali, da živimo v svetu, ki je, kljub vsemu in vsem, trenutno sorazmerno varen.«

Zadonela je pesem moških pevskih zborov Vesna iz Križa in Vasilij Mirk s Proseka pod taktirko Rada Miliča. Pred polaganjem vencev je predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri NŠK Milan Pahor spomnil, da so bili mladi Alojz Valenčič, Zvonimir Miloš, Fran Marušič in Ferdo Bidovec 6. septembra ustreljeni pri Bazovici in nato skrivoma pokopani pri Sv. Ani, kjer se od leta 1965 Odbor za proslavo bazoviških junakov vsako leto zbira, da spomin na junake ne zamre, temveč, da se širi in uveljavlja kot trajna vrednota antifašizma.