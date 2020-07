Stranka Fratelli d’Italia zbira »razpršene« desničarje

Desničarska stranka Fratelli d’Italia (FdI) se vse bolj uveljavlja na državni ravni in računa, da bo v Furlaniji - Julijski krajini kmalu postala druga stranka. Če je lahko še do pred nekaj mesecev računala na 5-6 odstotkov volivcev, ji javnomnenjske raziskave pripisujejo 15-16 odstotkov glasov. FdI je torej prehitela stranko Forza Italia (FI) in naj bi tako postala druga stranka v desni sredini na državni ravni.

Zato ne preseneča, da se nekateri »nekdanji« desničarji, ki so prešli iz Nacionalnega zavezništva (in še prej MSI) v stranko FI oziroma Ljudstvo svobode, zdaj vračajo »domov«. To je primer devinsko-nabrežinskega občinskega odbornika Massima Romite in občinskega svetnika Giuliana De Vite, ki sta preskočila v FdI iz občanske liste Forza Duino Aurisina, ter predsednika rajonskega sosveta za Staro mitnico in Sv. Jakob Roberta Dubsa, ki je zapustil stranko Forza Italia. Kot je »ponosno« povedal, stranke FI zdaj v rajonskem svetu ni več.