»Stranke Forza Italia je konec«

Marini je veteran tržaške politike. Štirikrat je bil izvoljen v občinski svet, prav tolikokrat v deželnega. 27 let nepretrgoma v politiki. Vedno v vrstah desne sredine, ali bolje centra, saj se sam priznava za »zmernega centrista«. Pravi sogovornik za pretres dogodkov, ki tačas pretresajo Berlusconijevo stranko.

V kakšnem stanju se nahaja Forza Italia?

Po tistem, kar se je zgodilo pretekli teden v Rimu, je Forza Italia – žal – končana.

Ste prepričani?

Take Forza Italia, kot smo jo doslej poznali, ne bo več. Morda bo obstajala le še ... na papirju. Pred dnevi sem zasledil v italijanskem tisku zanimiv naslov: »Berlusconi je v zgodovini, naj pazi, da ne zapade v farso.« Nekaj podobnega velja za stranko, ki jo je ustvaril.

Iz vaših besed se da razbrati, da postaja Forza Italia sedaj prava farsa ...

Odgovoril vam bom s tem, kar se je zgodilo. 19. junija je Berlusconi imenoval predsednika Ligurije Giovannija Totija in nekdanjo ministrico Maro Carfagna za koordinatorja stranke. Dan pred sestankom, na katerem bi se morali dogovoriti o novih pravilih za delovanje stranke, pa je v intervjuju napovedal nastanek nekega novega političnega gibanja – Altra Italia. Posledice so bile uničujoče: Toti je odšel, Carfagna je zavrnila vstop v novo fantomatično vodstvo. Če to ni farsa ...

Grenka ugotovitev ...

Ponavljam, strankina parabola pada in se bliža koncu. To ugotavljam z veliko grenkobo.