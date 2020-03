Stranke kupujejo barve in lake

»Ljudje v teh dneh pleskajo kot zmešani.« Tako so nam na vprašanje, če so v času koronavirusa zabeležili porast prometa, po telefonu odgovorili v nabrežinski železnini Terčon. V času epidemije so železnine po vladni odredbi lahko odprte, to pa zato, ker prodajajo artikle, ki so v teh okoliščinah lahko nujno potrebni. Kot so na primer zaščitne maske, pa ne tiste kirurške, ampak navadne delavske maske, ki v nenormalni situaciji ščitijo ne samo pred prašnimi delci, ampak tudi pred virusi.

Kot so povedali pri Terčonovih, so običajne delavne maske pošle že pred časom. Novih pa na prodajnih policah ne bo še nekaj časa. Še preden je epidemija dobila razsežnosti, kot jim ima zdaj, je v železnini Terčon neka stranka kupila vse maske, ki so jih takrat imeli na zalogi. Ali jih je kupila za nadaljnjo preprodajo, nam niso znali povedati. Na zalogi pa imajo eno posebno vrsto delovne maske, za katero pa je treba odšteti skoraj 90 evrov.»V teh dneh ima naša železnina veliko več prometa kot ponavadi. Stranke kupujejo zlasti barve za pleskanje doma, čopiče in druge pripomočke. V času karantene delajo opravila, za katera ob običajnem življenjskem ritmu nimajo časa,« je povedal Niko Pertot, ki nam je še povedal, da pri njih strogo upoštevajo varnostna priporočila.

Ta upoštevajo tudi v železnini v Ul. Udine, kjer prav tako opažajo porast prometa. Tudi v tej trgovini prodajajo zlasti barve in lake za pleskanje in vse kar sodi zraven. Prodajalec, ki je bil med našim obiskom opremljen z rokavicami in zaščitno masko, je povedal, da so se pleskanja lotili tudi tisti, ki tega niso počeli nikoli. Do tega zaključka je prišel na podlagi vprašanj, ki jih prejema od strank. »Vse mogoče me vprašajo. Tudi to, s kakšnimi čopiči se najhitreje prepleska površina,« je v smehu dejal prodajalec.

Koronavirus ni ustavil dela niti v openski železnini Nuova Tecnoutensili, kjer so v preteklih dneh delali dobro predvsem s podjetniki, katerih dejavnosti so še obratovale. Zasebniki pa so kupovali malenkosti, predvsem artikle, ki pridejo prav za manjša popravila.

Kljub dovoljenemu odprtju imajo manj dela v trgovini z električnimi izdelki na Trgu sv. Antona. Trgovec nam je zaupal, da ima trgovino odprto, ker tako določa vladni odlok, a dejansko bi jo lahko zaprl, saj strank praktično ni. »Sem pa tja še kdo vstopi. Zdaj, ko so omejili še nekatere druge dejavnosti, pa je promet še dodatno upadel. Prav zato sem uvedel krajši delovni čas. Delam samo v jutranjem času, za vse poskrbim sam, vsi zaposleni pa so na prisilnem dopustu,« je povedal sogovornik, ki komaj čaka, da se ta nočna mora konča.