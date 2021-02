Strateški korak pred volitvami

Desnosredinska četverica – Chiara Puntar, Massimo Romita, Giuliano De Vita in Mateja Pernarcich – je z ustanovitvijo nove svetniške skupine Alleanza per Duino Aurisina dvignila nemalo prahu. Če ji koalicijski partnerji očitajo svojeglavost, ki pa lahko škodi celotni koalicijski skupini, ne gre svetnikom opozicije v račun njen še bolj desničarski in posledično zaskrbljujoč zasuk.

Kako gledajo na premike znotraj desnosredinske koalicije in kako na novonastalo skupino, smo vprašali svetnike iz vrst opozicije, ki so si bili edini, da gre za boj za nasledstvo na prihodnjih volitvah. Zaskrbljeno pa spremljajo vse bolj desničarski zasuk koalicije ...