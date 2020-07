Streli v Barkovljah

Številni kopalci in mimoidoči so danes okoli 13.20 v borovem gozdiču v Barkovljah zaslišali streljanje in policijske sirene, izvidnice so hitele po Miramarskem drevoredu proti Obalni cesti. Policija je lovila moškega, ki ga je zasledovala že nekaj časa in ga hotela ustaviti v Barkovljah. Moški pa je za volanom novega modela avtomobila znamke Mitsubishi bele barve, ki ni bil njegov, a vsekakor ne ukraden, pri odcepu za Kontovelsko reber začel bežati proti Obalni cesti in pri tem skušal povoziti tako policiste kot nekatere mimoidoče. Policisti so nato streljali v pnevmatike, da bi ga zaustavili, a jih niso zadeli, beg pa se je naposled končal na Obalni cesti pri hotelu Riviera, kjer je izvidnica kriminalističnega oddelka tržaške kvesture s svojim vozilom prisilila mitsubishija, da je zavozil s cestišča, pri čemer je počila pnevmatika in se je moral ustaviti. Ubežniku so naposled nataknili lisice in ga odpeljali. Ranjenih ni bilo, le policisti so utrpeli nekaj udarcev. V teku je preiskava.