Streljanje na tržaški kvesturi: mrtva policista

V streljanju na kvesturi sta umrla dva policista, Pierluigi Rotta in Matteo De Menego. Stara sta bila 32 oz. 31 let. Ranjeni naj bi bili 4 policisti. 28-letnega napadalca so prepeljali težko ranjenega v katinarsko bolnišnico. Storilca sta dva roparja, 29-letni Alejandro Augusto Stephan Meran in 32-letni Carlysle Stephan Meran iz Dominikanske republike, ki so ju dopoldan aretirali in privedli na kvesturo. Eden naj bi policistu izvlekel pištolo in začel streljati. Oba storilca sta pridržana. Pred kvesturo v Ul. Teatro Romano ležijo pištola in tulci. Ranjeni napadalec je ležal na tleh in vpil v italijanščini. Na prizorišču so forenziki, medtem je legla tema.

Storilca naj bi ob 6.20 v Ul. Carducci oropala žensko in ji odpeljala skuter. Zato so ju potem privedli na kvesturo.