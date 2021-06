Strokovne razprave v mladih rokah

Diplomacija, gospodarstvo, znanost in religija so glavne teme prvega mednarodnega simpozija GeoAdriatico, ki ga prirejata inštitut VIGeS (Vitale Institute for Geopolitical Studies) in tržaška univerza. Med 10. in 13. junijem bo na enajstih lokacijah v Trstu potekalo trinajst srečanj. Omizja bo sestavljalo več kot 126 udeležencev iz 35 držav.

Med predavatelji bo mogoče prisluhniti predsedniku tržaške pristaniške uprave Zenu D’Agostinu, vremenoslovcu in Nobelovemu nagrajencu Filippu Giorgiju, predstavniku Unicefa za Italijo Andrei Iacominiju, rektorjem, profesorjem, študentom, odvetnikom in raziskovalcem. Večini srečanj bodo lahko sledili le povabljeni govorniki, ki bodo snovali sodelovanja med zavodi. Javnosti bodo dostopna srečanja Kultura, družba, vzgoja in vera, v četrtek, 10. junija, v veliki dvorani tržaške trgovinske zbornice, Mednarodni spori in migracije, v petek, 11. junija, v dvorani Bachelet na tržaški univerzi, ter Znanosti, klimatske spremembe, zdravje in covid, v soboto, 12. junija, v veliki dvorani Narodnega doma v Ulici Filzi. Srečanja bodo potekala med 17. in 19. uro. Obvezna je prijava na naslov segreteria@geoadriatico.it.