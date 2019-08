Študentski lov na sobe in stanovanja

Te dni se na lov na najemniško stanovanje ali sobe podaja na tisoče študentov. Čaka jih prav toliko sob in stanovanj. V primerjavi z drugimi italijanskimi univerzitetnimi mesti, predvsem kar se tiče severne Italije, so najemnine v Trstu nižje. To izhaja iz študije podjetja Solo Affitti. Poleg na lokacijo so študenti pozorni tudi na bližino javnih prevoznih sredstev.

»Na ceno stanovanja seveda najbolj vpliva lokacija. V primeru študentov je najbolj zaželena okolica fakultet. Za enosobno stanovanje je na tem območju treba odšteti okoli 350 evrov, za bolj moderno opremljene in večje stanovanje z dvema sobama pa mesečna najemnina znaša 550 evrov. To tipologijo stanovanj študentje iščejo v parih, tako si lahko razdelijo stroške,« je rekel Antonio De Paolo iz nepremičninske agencije Gallery Immobiliare. Kot je še razložil, je povpraševanje po študentskih stanovanjih največje v tem času leta, tisti najbolj hitri so z iskanjem začeli že junija, zamudniki pa se bodo zbudili šele septembra. Sogovornik je tudi povedal, da je v Trstu ponudba velika, stanovanj in sob je dovolj za vse študente, saj so se v zadnjih letih mnogi Tržačani odločili, da svoj denar investirajo v nakup stanovanj, ki so jih nato začeli oddajati.