Študirala bo ekonomijo

Jasna Grilanc je šolanje na Državnem tehničnem zavodu Žige Zoisa končala z odliko: zaslužila si je oceno 100 s pohvalo. Takšnega uspeha sicer ni pričakovala: »Ciljala sem visoko, ocena na koncu pa je bila veliko presenečenje,« je povedala.

Za uvodno temo je za gospodarsko poslovanje preučila multinacionalko Barilla in razne strategije, s katerimi deluje podjetje. Dopolnila je business model canvas, prevedla bilanci iz leta 2017 in 2018, ki ju je tudi preoblikovala po sistemu, ki so se ga učili v šoli, na koncu pa izračunala kazalnike, s katerimi podjetniki razumejo, kako dobra so podjetja z različnih vidikov.

»Pred maturo sem bila nervozna in prestrašena, kako bo, ker je bila ta nekaj novega. Ko pa sem začela govoriti, sem se sprostila,« je povedala odličnjakinja iz Saleža.